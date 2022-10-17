Росіяни готові загинути на війні через квартирний телефон

07:27 17 жовтня Київ, Україна

У росії чоловіків на війну заманюють низкою "пільг", які обіцяють їм після повернення. Серед іншого – безкоштовний протез та квартирний телефон. Про те, що належить мобілізованим, розповідають у Telegram-каналі.

Уточнюється, що після повернення з війни солдат повинен отримати статус "ветерана бойових дій", тоді він зможе претендувати на першочергову установку квартирного телефону. Також росіянам обіцяють протези, окрім зубних.

Крім того, тим, хто повернеться з війни, обіцяють житло. Однак квартири зможуть отримати лише ті, хто став на квартиру ще до 2005 року.

Крім цього, росіянам обіцяють "переважне користування всіма видами послуг організацій зв'язку, організацій культури та фізкультурно-спортивних організацій, позачергове придбання квитків на всі види транспорту", а також можливість взяти відпустку у зручний час та взяти додаткові 35 днів для відпочинку, але без збереження зарплати

Тим же, хто доживе до пенсії, обіцяють невелику надбавку.

Нагадаємо, російські загарбники у тимчасово окупованому Криму роздали 1500 повісток кримським татарам.

Раніше повідомлялося, що росія активізувала інформаційну кампанію для хибного зображення України як терористичної держави, щоби відвести увагу від власних злочинів.