Росіяни через Сербію вільно подорожують до Європи

09:48 13 березня Київ, Україна

Сербська авіакомпанія Air Serbia збільшує кількість рейсів до Москви, надаючи громадянам Росії повітряну лазівку до Європи.



Після того, як країни Євросоюзу закрили повітряний простір для літаків, що належать російським компаніям та приватним особам, для польотів до Європи, росіяни використовують державну авіакомпанію Air Serbia.



Нагадаємо, що Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС.. Це зробило балканську країну єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для росіян.



Також президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна не вступатиме до НАТО.