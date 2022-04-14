Росіянам заблокували доступ до шрифтів Times New Roman та Arial

Американська компанія Monotype, яка володіє правами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, заблокувала доступ до каталогу для росіян.
Сайт компанії доступний, але при спробі відкрити сторінку з каталогом з російських IP-адрес з'являється повідомлення про заборону доступу.
Шрифти Monotype вже більше 40 років застосовуються у всіх популярних ОС Microsoft та Apple. Більше того, деякі органи влади досі вимагають застосовувати саме такі шрифти під час створення офіційних документів, наприклад, у сфері освіти.
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