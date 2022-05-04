Росіянам прикрили ще одну лазівку для обходу блокування Visa та Mastercard

Платіжні системи Visa та Stripe припинили обслуговувати віртуальні картки сервісу Bankoff, яким користувалися росіяни після виходу Visa та Mastercard з країни. Про це йдеться у офіційному повідомленні сервісу.
Bankoff дозволяв випустити віртуальну платіжну картку без відвідування банку та поповнювати її за допомогою роботів у месенджерах та криптовалюти Tether. З її допомогою можна було вільно купувати на зарубіжних сайтах.
Visa та Stripe пояснили своє рішення припинити обслуговування «великою кількістю активних користувачів та транзакцій із росії».
Картки Bankoff більше не підтримуються для будь-яких офлайн- та онлайн-платежів. Усі кошти клієнтів заморожені.
Bankoff став популярним після того, як міжнародні платіжні системи оголосили про відхід з росії на тлі санкцій через війну в Україні.
Bankoff дозволяв випустити віртуальну платіжну картку без відвідування банку та поповнювати її за допомогою роботів у месенджерах та криптовалюти Tether. З її допомогою можна було вільно купувати на зарубіжних сайтах.
Visa та Stripe пояснили своє рішення припинити обслуговування «великою кількістю активних користувачів та транзакцій із росії».
Картки Bankoff більше не підтримуються для будь-яких офлайн- та онлайн-платежів. Усі кошти клієнтів заморожені.
Bankoff став популярним після того, як міжнародні платіжні системи оголосили про відхід з росії на тлі санкцій через війну в Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі