Росія заявляє про збиття 11 БПЛА у Калузькій та Курській областях

09:57 29 вересня Київ, Україна

Міністерство оборони росії повідомило про нібито збиття 11 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над Калузькою та Курською областями російської федерації.



Відповідна заява була опублікована в офіційному каналі міноборони росії в Telegram.



У повідомленні наголошується, що в ніч з 28 на 29 вересня "була припинена спроба київського режиму здійснити терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів літакового типу на об'єкти, що знаходяться на території російської федерації".



За інформацією російських військових, системи протиповітряної оборони нібито збили 10 безпілотних літальних апаратів над Курською областю та 1 над Калузькою областю.



Подробиці події поки що уточнюються.