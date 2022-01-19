Росія заявляє, що нових переговорів щодо України не буде, доки Захід не відповість на вимоги

19:44 18 січень Київ, Україна





Переговори в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня не змогли розвіяти побоювань, оскільки Росія наполягала на тому, щоб її вимоги про всеосяжні гарантії безпеки, включаючи постійну заборону вступу України до НАТО, сприймалися всерйоз.



Міністр закордонних справ Росії Сергій Москва відкинула нові переговори щодо України, на яких наполягали США та НАТО, якщо Захід не відповість на її вимоги.Переговори в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня не змогли розвіяти побоювань, оскільки Росія наполягала на тому, щоб її вимоги про всеосяжні гарантії безпеки, включаючи постійну заборону вступу України до НАТО, сприймалися всерйоз.Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні заявив, що жодних подальших переговорів не буде, доки Захід не дасть належних відповідей.



«Зараз ми чекаємо на відповіді на ці пропозиції, як нам і було обіцяно, щоб продовжити переговори», — сказав він на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.



Глава НАТО Єнс Столтенберг також залишив двері відчиненими для подальших переговорів, заявивши, що він запросив Росію та союзників по НАТО на серію дискусій у Раді Росія-НАТО «в найближчому майбутньому».



Мета полягає в тому, щоб «відреагувати на наші побоювання, а також вислухати побоювання Росії та спробувати знайти спосіб запобігти будь-якому військовому нападу на Україну», — заявив Столтенберг на прес-конференції в Берліні.



Державний департамент заявив, що Блінкен прилетить в Україну і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у середу, щоб «зміцнити відданість Сполученим Штатам суверенітету та територіальній цілісності України».