Росія заявила про атаку на аеродром у Курській області

10:10 06 грудня Київ, Україна

У ніч проти 6 грудня безпілотник атакував аеродром, розташований у Курській області росії, внаслідок чого спалахнув нафтонакопичувач.



Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

"Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", - написав він на своєму Telegram-каналі.

За словами Старовойта, постраждалих у результаті немає.

"Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", - додав губернатор.

Йдеться про аеропорт Курськ (Східний), який є аеродромом спільного базування: до війни він використовувався як військовими, так і цивільними суднами. Росавіація з початку вторгнення росії в Україну постійно продовжує заборони на польоти в аеропорти центральної та південної частини росії, серед яких і курський аеродром.