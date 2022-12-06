Росія заявила про атаку на аеродром у Курській області

У ніч проти 6 грудня безпілотник атакував аеродром, розташований у Курській області росії, внаслідок чого спалахнув нафтонакопичувач.
Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт.
Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт.
За словами Старовойта, постраждалих у результаті немає.
Йдеться про аеропорт Курськ (Східний), який є аеродромом спільного базування: до війни він використовувався як військовими, так і цивільними суднами. Росавіація з початку вторгнення росії в Україну постійно продовжує заборони на польоти в аеропорти центральної та південної частини росії, серед яких і курський аеродром.
Сьогоднішня атака безпілотника – третя за другу добу. Напередодні на російських аеродромах визнали дві події. 5 грудня на стоянці авіаційної техніки на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз. Того ж ранку на злітно-посадковій смузі аеродрому Енгельс у Саратовській області впав безпілотник, пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносії Ту-95.
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