Росія заборонила громадянам Японії відвідувати Курильські острови без віз

14:27 06 вересня Київ, Україна

Росія скасувала угоду 1991 року, за якою японці могли відвідувати без віз Курильські острови, також скасовано угоду від 1999 року, за якою громадяни Японії — колишні жителі островів Кунашир, Ітуруп і островів Малої Курильської гряди і члени їхніх сімей могли відвідувати згадані острови в спрощеному режимі.