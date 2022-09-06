Росія заборонила громадянам Японії відвідувати Курильські острови без віз

Росія скасувала угоду 1991 року, за якою японці могли відвідувати без віз Курильські острови, також скасовано угоду від 1999 року, за якою громадяни Японії — колишні жителі островів Кунашир, Ітуруп і островів Малої Курильської гряди і члени їхніх сімей могли відвідувати згадані острови в спрощеному режимі.
У 1968 році японські громадяни отримали право за спрощеною системою приїжджати на Курили з метою відвідування могил своїх предків. У 1991 році москва і Токіо домовилися про безвізові обміни між жителями Курил та Японії. Документ від 1999 року дозволив японським громадянам вільно відвідувати колишні місця проживання на Курилах.
Через російське вторгнення в Україну Японія прийняла кілька пакетів санкцій. До «чорних списків» увійшли російські фізичні та юридичні особи, військові та компанії. Також Токіо заборонив імпорт російського золота та експорт товарів, які сприяють зміцненню промисловості росії. Крім цього, Японія заборонила з 5 вересня надавати росії послуги у сфері бухобліку, консалтингу та аудиту.
28 лютого, практично одразу після початку війни в Україні, директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма заявив, що росія «окупувала» Південні Курили. Цей термін використали в Токіо вперше за довгий час. До цього там говорили, що на острови «поширюється японський суверенітет».
У березні мзс росії оголосило про заходи у відповідь на санкційні рішення Японії. Відомство анонсувало скасування дії договорів від 1991 та 1999 років.
Крім візових домовленостей москва призупинила дію російсько-японської угоди 1998 року, за якою японцям дозволялося рибалити біля Південних Курил за квотою, що виділяється росією. У відомстві пояснили, що рішення було ухвалено через спроби Японії заморозити виплати, що належать москві в рамках угоди.
Через російське вторгнення в Україну Японія прийняла кілька пакетів санкцій. До «чорних списків» увійшли російські фізичні та юридичні особи, військові та компанії. Також Токіо заборонив імпорт російського золота та експорт товарів, які сприяють зміцненню промисловості росії. Крім цього, Японія заборонила з 5 вересня надавати росії послуги у сфері бухобліку, консалтингу та аудиту.
28 лютого, практично одразу після початку війни в Україні, директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма заявив, що росія «окупувала» Південні Курили. Цей термін використали в Токіо вперше за довгий час. До цього там говорили, що на острови «поширюється японський суверенітет».
У березні мзс росії оголосило про заходи у відповідь на санкційні рішення Японії. Відомство анонсувало скасування дії договорів від 1991 та 1999 років.
Крім візових домовленостей москва призупинила дію російсько-японської угоди 1998 року, за якою японцям дозволялося рибалити біля Південних Курил за квотою, що виділяється росією. У відомстві пояснили, що рішення було ухвалено через спроби Японії заморозити виплати, що належать москві в рамках угоди.
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