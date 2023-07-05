Росія замінить "вагнерівців" чеченськими бойовиками та засудженими - Bloomberg

13:27 05 липня Київ, Україна

Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків та засуджених, щоб заповнити "дірки", залишені виведеними з поля бою найманцями ПВК "Вагнер".



Про це пише Bloomberg із посиланням на представників європейської розвідки.



За словами неназваних чиновників, росія перекинула велику кількість військ у Бахмут після того, як наприкінці травня у ПВК "Вагнер" оголосили про відхід з міста, що призвело до дефіциту сил на окупованих територіях півдня України.



Агентство зазначає, що заколот засновника "Вагнера" євгена пригожина, який став найбільшою загрозою для президента володимира путіна за його 24-річне правління, позбавив російські сили частини досвідчених бійців.



Міноборони росії поки не повідомляє, скільки найманців "Вагнера" підписали контракти на службу до 1 липня. Пригожин звинуватив міністра оборони сергія шойгу у спробі "знищити" "Вагнер" своєю вимогою.



Минулого тижня в управлінні розвідки України заявили, що "вагнерівці" навряд чи знову з'являться на полі бою у значній кількості. Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що це угруповання є "найбоєздатнішим російським підрозділом, який зміг досягти успіху за будь-яку ціну".



У травневому інтерв'ю російському журналісту пригожин сказав, що він втратив 20 тисяч військових, у тому числі близько половини набраних із в'язниць, за місяці запеклих боїв за Бахмут. Він стверджував, що розгорнув на полі бою 50 тисяч засуджених.



Хоча очікується, що вихід Вагнера не змінить хід війни в Україні, рішучість путіна уникнути повної військової мобілізації означає, що росія, швидше за все, відправить більше чеченців і засуджених на лінію фронту в найближчі тижні, заявили представники європейської розвідки.



Bloomberg зазначає, що взявши на себе вербування засуджених, міноборони росії постійно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 тисяч, і загальна кількість, ймовірно, зростатиме і далі, заявили європейські чиновники. Близько 2 тисяч служать у штрафних частинах "Шторм С".



Незрозуміло, скільки додаткових військ могла б надати Чечня. Глава Чечні рамзан кадиров у травні в Telegram заявив, що 7 тисяч військових уже перебувають в Україні, а ще 2400 проходять підготовку для двох нових полків міноборони.