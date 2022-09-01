Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

08:11 09 серпня Київ, Україна

Влада росії повідомила США про рішення припинити виконання ключового пункту угоди зі США про обмеження ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві російського МЗС, яка була 8 серпня опублікована на сайті відомства.



З 8 серпня москва припиняє доступ американських інспекторів на об'єкти, що підлягають контролю в рамках договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), оголосило в понеділок російське МЗС.



Це вилучення стосується як об'єктів, які безпосередньо входять до периметра договору, так і тих, на яких «можуть проводитися передбачені договором покази», заявили у відомстві, додавши, що такі дії «передбачені пунктом 5 Розділу I глави п'ятого Протоколу до Договору про СНО».



«Вони можуть робитися у виняткових випадках», і росія «вимушена вдатися зараз до цієї міри», пояснює МЗС. Причина, як стверджує відомство, — у «наполегливому прагненні Вашингтона явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують наявні реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють російську федерацію права на здійснення інспекцій на американській території».



Зокрема, через санкції між росією та США перервано нормальне авіасполучення, держави-союзники Вашингтона закривають свій повітряний простір для літаків російських інспекційних груп і не видають їм візи, пояснює МЗС.



МЗС наголошує, що відмова від допуску американських інспекторів — це «тимчасовий» захід, а росія, як і раніше, віддана дотриманню всіх положень договору.



СНО-3, підписаний 2010 року дмитром медведєвим і Бараком Обамою, а потім продовжений володимиром путіним і Джо Байденом у лютому 2021 року, — останній чинний російсько-американський договір про обмеження взаємних ядерних потенціалів. Він забороняє росії та США мати більше 1550 одиниць ядерної зброї.



Напередодні заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол заявив про бажання продовжити договір, термін дії якого спливає у 2026 році. «Можна розглядати як розширення договору, так і створення інших механізмів контролю за озброєннями», — запропонував він, додавши, що СНО-3 у нинішньому вигляді не охоплює нові види російської зброї, а також «тисячі нестратегічних ядерних озброєнь у російському арсеналі».