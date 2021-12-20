Росія вивела на бойове чергування всі наявні у неї підводні човни

14:36 19 березень Київ, Україна

У зв'язку з навчаннями НАТО , які пройдуть найближчим часом в акваторії Чорного моря, Російський Чорноморський флот вивів в море всі свої підводні човни.

Про це повідомляють росЗМІ.



"Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна в базі немає", - заявив в окупованому Севастополі командувач Чорноморським флотом, віцеадмірал Ігор Осипов.



"Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав. Всі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі,"- сказав старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан I рангу Анатолій Варочкін.



Вихід всіх підводних човнів ЧФ Росії на бойове чергування стався напередодні навчань НАТО в Чорному морі.



"Морський щит 21" організовані ВМС Румунії і пройдуть з 19 по 29 березня. Генштаб ВМС Румунії повідомив, що в навчаннях візьмуть участь 18 бойових кораблів і 10 літаків з восьми країн Альянсу, включаючи США.