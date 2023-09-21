Росія запроваджує обмеження на експорт палива

18:53 21 вересня Київ, Україна

Російський уряд ухвалив рішення запровадити обмеження на експорт бензину та дизельного палива з метою стабілізації внутрішнього ринку паливних продуктів.



Про це повідомляє офіційний Телеграм-канал уряду Росії.



Ці тимчасові заходи мають на меті забезпечити більш стабільну пропозицію палива на внутрішньому ринку і, як наслідок, знизити ціни на паливо для споживачів.



Для досягнення цієї мети уряд раніше збільшив нормативи постачання автомобільного бензину та дизельного палива на біржу.