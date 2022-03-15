Росія ввела санкції проти Джо Байдена та низки американських чиновників

Росія ввела персональні санкції проти президента США Джо Байдена та інших високопоставлених американських чиновників.
Під санкції РФ потрапили: держсекретар Ентоні Блінкен, директор ЦРУ Вільям Бернс, прес-секретар Білого дому Джен Псакі, голова Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Під санкції також потрапили колишній держсекретар Хілларі Клінтон та син Байдена Хантер.
Як випливає із повідомлення, йдеться про заборону на в'їзд до Росії.
Санкції прийняті «у порядку зустрічної реакції» та «у відповідь на серію безпрецедентних санкцій, які забороняють, крім іншого, в'їзд у США для вищих посадових осіб РФ».
США ввели санкції проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова та інших високопосадовців 25 лютого, після вторгнення Росії в Україну. Санкції зачепили заморозки активів. У Білому домі при цьому припускали, що вони можуть означати і заборону на в'їзд до США.
Під санкції РФ потрапили: держсекретар Ентоні Блінкен, директор ЦРУ Вільям Бернс, прес-секретар Білого дому Джен Псакі, голова Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Під санкції також потрапили колишній держсекретар Хілларі Клінтон та син Байдена Хантер.
Як випливає із повідомлення, йдеться про заборону на в'їзд до Росії.
Санкції прийняті «у порядку зустрічної реакції» та «у відповідь на серію безпрецедентних санкцій, які забороняють, крім іншого, в'їзд у США для вищих посадових осіб РФ».
США ввели санкції проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова та інших високопосадовців 25 лютого, після вторгнення Росії в Україну. Санкції зачепили заморозки активів. У Білому домі при цьому припускали, що вони можуть означати і заборону на в'їзд до США.
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