Росія ввела санкції проти 52 політиків із Ірландії

У відповідь на "антиросійський курс" і беззастережну підтримку санкцій щодо росії, що вводяться Євросоюзом, МЗС країни-агресора заборонило в'їзд до країни 52 представникам керівництва Ірландії.
Заборону введено щодо прем'єр-міністра Міхола Мартіна, також в'їзд до росії заборонили також його заступнику Лео Варадкару, голові нижньої палати парламенту Шону О'Форілу, міністру закордонних справ та міністру оборони Саймону Ковні, міністру юстиції Хелен МакЕнті, міністру фінансів також деяким сенаторам та депутатам.
Представники керівництва Ірландії неодноразово засуджували дії росії в Україні.
Представники керівництва Ірландії неодноразово засуджували дії росії в Україні.
Як пише мзс росії, Ірландія діє "під диктовку Брюсселя", "веде агресивну антиросійську пропагандистську кампанію". Одним із підтверджень "русофобської істерії" в Ірландії називають напад на посольство росії в Дубліні в березні.
7 березня у ворота посольства росії в Дубліні врізалася вантажівка. Вона повністю знесла ворота.
Після того, як росія розпочала війну в Україні, її посольства та дипломати в різних країнах зазнали нападу. Наприклад, у березні посла росії в Польщі облили червоною фарбою під час покладання квітів до меморіалу радянських солдатів.
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