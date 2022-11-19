Росія ввела санкції проти 52 політиків із Ірландії

19:40 16 листопада Київ, Україна

У відповідь на "антиросійський курс" і беззастережну підтримку санкцій щодо росії, що вводяться Євросоюзом, МЗС країни-агресора заборонило в'їзд до країни 52 представникам керівництва Ірландії.

Заборону введено щодо прем'єр-міністра Міхола Мартіна, також в'їзд до росії заборонили також його заступнику Лео Варадкару, голові нижньої палати парламенту Шону О'Форілу, міністру закордонних справ та міністру оборони Саймону Ковні, міністру юстиції Хелен МакЕнті, міністру фінансів також деяким сенаторам та депутатам.



Представники керівництва Ірландії неодноразово засуджували дії росії в Україні.

«Вторгнення росії в Україну - це порушення принципів Статуту ООН. Це грубе порушення міжнародного права. Це спроба змінити міжнародно визнані кордони шляхом використання сили. Жодні постановочні референдуми не змінять цей основний факт», — говорив Саймон Ковні під час засідання Ради Безпеки ООН.

Як пише мзс росії, Ірландія діє "під диктовку Брюсселя", "веде агресивну антиросійську пропагандистську кампанію". Одним із підтверджень "русофобської істерії" в Ірландії називають напад на посольство росії в Дубліні в березні.