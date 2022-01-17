Росія внесла штаби Навального в список терористів

16:09 30 квітень Київ, Україна

Штаби російського опозиціонера Олексія Навального внесли в список організацій, причетних до тероризму і екстремізму.

Дане рішення прийняв Росфінмоніторинг в п'ятницю, 30 квітня.



Тепер у штабів Навального будуть заблоковані банківські рахунки. Організації також будуть позбавлені можливості відкривати нові рахунки.



Відзначимо, що прокуратура Москви 16 квітня подала в Мосміськсуд позов про визнання штабів екстремістськими організаціями, а також Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян.



Як стверджує прокуратура Москви, організації "під прикриттям ліберальних гасел" нібито "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації". Прокурори заявляють, що організації Навального нібито "координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивну діяльність щодо Росії".