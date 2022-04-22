росія повернеться до практики ведення бізнесу з 1990-х років

20:20 22 квітня Київ, Україна

Російській економіці належить пережити тривалий, хворобливий і тривалий спад. Крім катастрофічних санкцій, на економічну ситуацію позначається і масове звільнення з російського ринку західних компаній, які припиняють поставки та розривають ділові зв'язки.

Таку оцінку дає департамент досліджень та прогнозування Банку Росії (Центробанк) у квітневій доповіді «Про що говорять тренди».



У цих умовах цілі галузі знаходяться на межі паралічу виробничих ланцюжків.. Тепер вони чекають на спад ВВП не на 8%, а на 9,2% — рекордну величину з 1994 року.



Оцінку інфляції було підвищено до 22%, причому окремі песимісти допускають і 35% — максимум з 1999 року.