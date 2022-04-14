Росія вербує громадян Молдови для війни в Україні

Молдова звинуватила росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. Про це повідомляє Reuters.
У МЗС Молдови натякнули. що російські вербувальники працюють у невизнаному Придністров'ї.
«Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити», – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
У профільному міністерстві також зазначили, що дипломати Молдови кілька разів зустрічалися з російським послом та наголошували на неприпустимості подібних дій.
У МЗС Молдови натякнули. що російські вербувальники працюють у невизнаному Придністров'ї.
«Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити», – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
У профільному міністерстві також зазначили, що дипломати Молдови кілька разів зустрічалися з російським послом та наголошували на неприпустимості подібних дій.
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