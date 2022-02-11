Росія заявила про відмову брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки

08:33 11 лютий Київ, Україна

Росія несподівано не братиме участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Країна вперше відвідала цей захід у 1999 році і раніше ніколи не відмовляла у присутності. Про таке рішення оголосила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.



За її словами, Мюнхенська конференція втратила свою інклюзивність та однаковий рівень включеності до різних доповідачів, які приїжджають із різних країн та виступають. Але це не єдина версія.



Деякі джерела повідомляють, що головною причиною відсутності російської делегації на конференції є невизнання їхніх Covid-сертифікатів, а також жорсткі та категоричні висловлювання голови заходу Вольфганга Ішингера щодо діяльності Росії.



У 2022 році Ішингер запросив для участі особисто Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Їхня присутність на Мюнхенській конференції з безпеки була б доречною, адже це слушний майданчик для обговорення питань глобальної безпеки.