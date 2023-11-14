Росія збільшить виробництво високоточних артилерійських боєприпасів - британська розвідка
11:32 14 листопада Київ, Україна
Росія оголосила, що збільшить виробництво своїх артилерійських боєприпасів калібром 152-мм з лазерним наведенням "Краснопіль-М2" та покращить характеристики снарядів, стійких до поганих погодних умов.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
"Російська артилерія вже досягла успіху з "Краснополем" і часто використовує його для точного націлювання на окремі українські транспортні засоби. Оборонна промисловість росії не може виробляти достатню кількість звичайних боєприпасів.Заплановане збільшення виробництва "Краснополя", найімовірніше, є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності", - йдеться у повідомленні.
Також у розвідці зазначили, що для позначення цілей "Краснополя" використовують безпілотні літальні апарати, проте низькі хмари обмежували ефективність цих снарядів.
"Російська промисловість, ймовірно, спробує покращити льотні характеристики "Краснополя" і скоротити час лазерного виявлення. З наближенням зими цілком можливо, що доступ росії до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових факторів її оперативної діяльності в Україні", - зазначили у британській розвідці.
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