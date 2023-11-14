Росія збільшить виробництво високоточних артилерійських боєприпасів - британська розвідка

"Російська артилерія вже досягла успіху з "Краснополем" і часто використовує його для точного націлювання на окремі українські транспортні засоби. Оборонна промисловість росії не може виробляти достатню кількість звичайних боєприпасів.Заплановане збільшення виробництва "Краснополя", найімовірніше, є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності", - йдеться у повідомленні.