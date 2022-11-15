Росія тягнула час із здаванням Херсона через вибори в США - розвідка

Розвідка США припускає, що росія відкладе оголошення про відступ із Херсона через вибори до Конгресу США, щоб не дати зайвої переваги демократам.
Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири джерела, знайомі з американськими розвіданими.
За словами одного з них, під час обговорення здачі Херсона російські високопосадовці враховували, як такі новини позначаться на результатах виборів у США. Це було одним із чинників, що вплинули на затримку, додав інший співрозмовник видання.
Ймовірно, росія, як і раніше, має намір впливати на політичний ландшафт США, каже джерело видання. Однак навряд чи новини з Херсона могли вплинути на рішення американських виборців, сумнівається він.
Минулого тижня президент США Джо Байден зазначив, що відведення російських військ не випадково збіглося із завершенням виборів.
За словами одного з них, під час обговорення здачі Херсона російські високопосадовці враховували, як такі новини позначаться на результатах виборів у США. Це було одним із чинників, що вплинули на затримку, додав інший співрозмовник видання.
Ймовірно, росія, як і раніше, має намір впливати на політичний ландшафт США, каже джерело видання. Однак навряд чи новини з Херсона могли вплинути на рішення американських виборців, сумнівається він.
Минулого тижня президент США Джо Байден зазначив, що відведення російських військ не випадково збіглося із завершенням виборів.
Якщо росія дійсно відклала відступ з Херсона до результатів виборів, вона помітно переоцінила значення, яке американці надають окремим битвам, а не результату кампанії, сказали кілька конгресменів. Це підтверджує примітивність інформаційної стратегії росії, вважають вони.
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