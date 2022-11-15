Росія тягнула час із здаванням Херсона через вибори в США - розвідка

18:27 15 листопада Київ, Україна

Розвідка США припускає, що росія відкладе оголошення про відступ із Херсона через вибори до Конгресу США, щоб не дати зайвої переваги демократам.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири джерела, знайомі з американськими розвіданими.



За словами одного з них, під час обговорення здачі Херсона російські високопосадовці враховували, як такі новини позначаться на результатах виборів у США. Це було одним із чинників, що вплинули на затримку, додав інший співрозмовник видання.



Ймовірно, росія, як і раніше, має намір впливати на політичний ландшафт США, каже джерело видання. Однак навряд чи новини з Херсона могли вплинути на рішення американських виборців, сумнівається він.



Минулого тижня президент США Джо Байден зазначив, що відведення російських військ не випадково збіглося із завершенням виборів.

«Мені здається цікавим, що вони почекали до закінчення виборів, щоб оголосити це рішення, про яке ми знали наперед. Це свідчить про те, що мають деякі реальні проблеми», — сказав Байден на пресконференції минулої середи.

Якщо росія дійсно відклала відступ з Херсона до результатів виборів, вона помітно переоцінила значення, яке американці надають окремим битвам, а не результату кампанії, сказали кілька конгресменів. Це підтверджує примітивність інформаційної стратегії росії, вважають вони.

«Незважаючи на весь галас про їхні інформаційні операції та політичне втручання, вони все ще не такі гарні в цьому», — сказало джерело, знайоме з даними розвідки.

Минулого тижня близький до путіна бізнесмен, власник ПВК «Вагнера» євгеній пригожин підтвердив, що його структури втручалися у передвиборчу кампанію у США.