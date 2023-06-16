Росія витрачає на війну 4,1% свого ВВП – британська розвідка

11:17 30 травня Київ, Україна

У 2022 році військові витрати росії зросли до 86,4 мільярда доларів США, що перевищує рівень попереднього року на 9,2%.



Ця інформація була озвучена Міністерством оборони Сполученого Королівства, яке посилається на дані британської розвідки та Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).



Таким чином росія витрачає на війну 4,1% свого валового внутрішнього продукту (ВВП).



Як зазначають при цьому в Міноборони Великобританії, справжні військові витрати росії дуже невизначені через ширше використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, і брак прозорості.