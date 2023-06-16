Росія витрачає на війну 4,1% свого ВВП – британська розвідка

У 2022 році військові витрати росії зросли до 86,4 мільярда доларів США, що перевищує рівень попереднього року на 9,2%.
Ця інформація була озвучена Міністерством оборони Сполученого Королівства, яке посилається на дані британської розвідки та Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Таким чином росія витрачає на війну 4,1% свого валового внутрішнього продукту (ВВП).
Як зазначають при цьому в Міноборони Великобританії, справжні військові витрати росії дуже невизначені через ширше використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, і брак прозорості.
Ця інформація була озвучена Міністерством оборони Сполученого Королівства, яке посилається на дані британської розвідки та Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Таким чином росія витрачає на війну 4,1% свого валового внутрішнього продукту (ВВП).
Як зазначають при цьому в Міноборони Великобританії, справжні військові витрати росії дуже невизначені через ширше використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, і брак прозорості.
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