Росія втрачає свою перевагу у важкому озброєнні на фронті в Україні — Bloomberg

Останні дані про військову допомогу Україні від союзників свідчать, що росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.
Про це пише Bloomberg.
Про це пише Bloomberg.
Як зазначає видання, враховуючи підрахунки втраченої або захопленої російської техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, танковий парк України зріс з початку минулого вторгнення, тоді як російський скоротився вдвічі. При цьому багато хто вважає таку оцінку консервативною.
Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.
Дані про танки, зокрема, збігаються з інформацією, наданою начальником штабу оборони Великобританії Тоні Радакіном, пишуть журналісти.
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