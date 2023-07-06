Росія втрачає свою перевагу у важкому озброєнні на фронті в Україні — Bloomberg

13:39 06 липня Київ, Україна

Останні дані про військову допомогу Україні від союзників свідчать, що росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.

Про це пише Bloomberg.
"В оновленій у четвер базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, йдеться, що союзники Києва надали 471 новий танк з початку війни, і ще 286 поки що не надійшли, навіть незважаючи на те, що темпи нових обіцянок сповільнилися", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, враховуючи підрахунки втраченої або захопленої російської техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, танковий парк України зріс з початку минулого вторгнення, тоді як російський скоротився вдвічі. При цьому багато хто вважає таку оцінку консервативною.

Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.

Дані про танки, зокрема, збігаються з інформацією, наданою начальником штабу оборони Великобританії Тоні Радакіном, пишуть журналісти.
"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але у найкращому разі може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і у найкращому разі може виробляти 200 танків на рік", – заявив Радакін.