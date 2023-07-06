Росія втрачає свою перевагу у важкому озброєнні на фронті в Україні — Bloomberg

13:39 06 липня Київ, Україна

Останні дані про військову допомогу Україні від союзників свідчать, що росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.



Про це пише Bloomberg.

"В оновленій у четвер базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, йдеться, що союзники Києва надали 471 новий танк з початку війни, і ще 286 поки що не надійшли, навіть незважаючи на те, що темпи нових обіцянок сповільнилися", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, враховуючи підрахунки втраченої або захопленої російської техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, танковий парк України зріс з початку минулого вторгнення, тоді як російський скоротився вдвічі. При цьому багато хто вважає таку оцінку консервативною.



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Дані про Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.Дані про танки , зокрема, збігаються з інформацією, наданою начальником штабу оборони Великобританії Тоні Радакіном, пишуть журналісти.