Росія прагне зберегти сили ПВК "Вагнер" - ISW

Росія прагне зберегти сили ПВК "Вагнер", щоб підтримувати свої операції в Україні та інші міжнародні дії.
Про це йдеться у звіті-аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).
Путін міг заарештувати командування ПВК "Вагнер" євгена пригожина за державну зраду, але запропонував пробачити та інтегрувати його війська, що вказує на те, що путіну потрібна навчена та ефективна робоча сила.
Президент росії також, ймовірно, намагається завершити ініційовану міноборони росії спробу формалізації. Міністр закордонних справ росії сергій лавров 26 червня запевнив своїх іноземних колег, що ПВК "Вагнер" продовжить операції в Малі та Центральноафриканській Республіці.
Риторика путіна і лаврова підтримує внутрішню інформаційну кампанію, що триває в росії, щоб пробачити і зберегти бійців Вагнера. Місцеві російські джерела також повідомили, що співробітники Вагнера продовжують набирати персонал у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Тюмені.
Путін міг заарештувати командування ПВК "Вагнер" євгена пригожина за державну зраду, але запропонував пробачити та інтегрувати його війська, що вказує на те, що путіну потрібна навчена та ефективна робоча сила.
Президент росії також, ймовірно, намагається завершити ініційовану міноборони росії спробу формалізації. Міністр закордонних справ росії сергій лавров 26 червня запевнив своїх іноземних колег, що ПВК "Вагнер" продовжить операції в Малі та Центральноафриканській Республіці.
Риторика путіна і лаврова підтримує внутрішню інформаційну кампанію, що триває в росії, щоб пробачити і зберегти бійців Вагнера. Місцеві російські джерела також повідомили, що співробітники Вагнера продовжують набирати персонал у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Тюмені.
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