Росія стала колискою неонацизму: скільки в РФ діють праворадикальних організацій

Згідно зі статистикою, в Росії відбувається набагато більше злочинів на расовому ґрунті, ніж в інших країнах. У РФ щорічно гине понад 4500 осіб від нападу праворадикалів.
Про це пише дослідник-аналітик Курбан Вахідов.
Кремль, а слідом за ним близькі до влади пропагандисти і політологи люблять називати українську владу «фашистською». Їх не бентежить, що президент Володимир Зеленський зовсім не схожий на харизматичного диктатора, що «політичний режим» в Україні далекий від авторитарного, а праві партії і рухи націоналістичного спрямування ледве набирають всі разом 7-10 відсотків голосів.
Помірні фашистські організації Росії - 23:
Про це пише дослідник-аналітик Курбан Вахідов.
Кремль, а слідом за ним близькі до влади пропагандисти і політологи люблять називати українську владу «фашистською». Їх не бентежить, що президент Володимир Зеленський зовсім не схожий на харизматичного диктатора, що «політичний режим» в Україні далекий від авторитарного, а праві партії і рухи націоналістичного спрямування ледве набирають всі разом 7-10 відсотків голосів.
Помірні фашистські організації Росії - 23:
- Російський загальнонародний союз - РЗС
- Національно-Демократична Партія - НДП
- Нова Сила
- ЕО Росіяни
- Велика Росія - ВР
- Націонал-демократичний альянс - НДА
- Народний собор - НС
- Російський Імперський Рух - РІР
- НСР (Національний Союз Росії)
- Собор російського народу - СРН
- Російський громадський рух - РГР
- Національний російський визвольний рух - НРВР
- Партія захисту російської Конституції «Русь» - ПЗРК «Русь»
- Націонал-патріоти Росії - НПР
- Націонал-демократичний рух «Російський Цивільний Союз» - НДР РЦС
- Нація Свободи - НС
- Російський Націонал-патріотичний рух
- Опір
- Національна Соціалістична Ініціатива - НСІ
- Конгрес російських громад
- Реструкт
- ГР "РАССВЕТ" (Громадський Рух "РАССВЕТ")
- Національна організація російських мусульман
Радикальні - 22 організації:
- Народне ополчення імені Мініна і Пожарського - НОМП
- Інша Росія
- Російський Фронт Визволення «Пам'ять» - РФВ «Пам'ять»
- ООПД «Російська національна єдність» - "Гвардія Баркашова"
- ВОПД «Російська національна єдність» - ВОПД РНЄ
- Рух «Олександр Баркашов»
Національно-державна партія Росії - НДПР
- Народна національна партія - ННП
- Істинна російська національна єдність - ІРНЄ
- Балтійський Авангард Російського Опору - БАРО
- Російський об'єднаний національний альянс (РОНА)
- Гвардія Христа
- Національна спілка - НС
- Союз православних хоругвеносців- СПХ
- Союз російського народа - СРН
- Північне братство - ПБ
- Чорна Сотня
- Рух Парабелум
- Націонал-соціалістична партія Русі - НСПР
- Партія Свободи - ПС
- Російський Образ
- Націонал-синдикалістський наступ - НСН
Заборонені - 8 організацій
- Рух проти нелегальної імміграції - РПНІ
- Націонал-соціалістичне суспільство - НСС
- Націонал-більшовицька партія - НБП
- Слов'янський союз - СС
- Фронт націонал-революційної дії (ФНРД)
- Російський загальнонаціональний союз - РЗНС
- Ліга оборони Москви
- Формат 18
Для уточнення російські громадські працівники вивчали, скільки в Україні правих організацій - виявилося чотири. ЧОТИРИ організації націоналістичного спрямування, «нацистськими» які може вважати хіба що російська пропаганда. Організації в Україні:
- ВО Свобода
- Конгрес українських націоналістів
- УНА-УНСО
- Українська національна асамблея, на базі якої нещодавно створений Правий Сектор.
"І ВСЕ! Так які ще потрібні докази? Які ще потрібні аргументи, щоб довести - сучасна Росія - це і є Четвертий Рейх?!
Не знаю як європейці, але азербайджанці, грузини, татари, дагестанці, північно-кавказці, казахи, узбеки, туркмени, киргизи, таджики, башкири, чуваші та інші тюркські народи Росії хочуть бути подалі від такої країни. І якщо не на іншому континенті, то хоча б рови по межі, і десятиметровий паркан», - пише Курбан Вахідов.
Не знаю як європейці, але азербайджанці, грузини, татари, дагестанці, північно-кавказці, казахи, узбеки, туркмени, киргизи, таджики, башкири, чуваші та інші тюркські народи Росії хочуть бути подалі від такої країни. І якщо не на іншому континенті, то хоча б рови по межі, і десятиметровий паркан», - пише Курбан Вахідов.
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