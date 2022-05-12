Росія стала колискою неонацизму: скільки в РФ діють праворадикальних організацій

21:59 09 серпня Київ, Україна

Згідно зі статистикою, в Росії відбувається набагато більше злочинів на расовому ґрунті, ніж в інших країнах. У РФ щорічно гине понад 4500 осіб від нападу праворадикалів.

Про це пише дослідник-аналітик Курбан Вахідов.

Кремль, а слідом за ним близькі до влади пропагандисти і політологи люблять називати українську владу «фашистською». Їх не бентежить, що президент Володимир Зеленський зовсім не схожий на харизматичного диктатора, що «політичний режим» в Україні далекий від авторитарного, а праві партії і рухи націоналістичного спрямування ледве набирають всі разом 7-10 відсотків голосів.

Помірні фашистські організації Росії - 23:
  • Російський загальнонародний союз - РЗС
  • Національно-Демократична Партія - НДП
  • Нова Сила
  • ЕО Росіяни
  • Велика Росія - ВР
  • Націонал-демократичний альянс - НДА
  • Народний собор - НС
  • Російський Імперський Рух - РІР
  • НСР (Національний Союз Росії)
  • Собор російського народу - СРН
  • Російський громадський рух - РГР
  • Національний російський визвольний рух - НРВР
  • Партія захисту російської Конституції «Русь» - ПЗРК «Русь»
  • Націонал-патріоти Росії - НПР
  • Націонал-демократичний рух «Російський Цивільний Союз» - НДР РЦС
  • Нація Свободи - НС
  • Російський Націонал-патріотичний рух
  • Опір
  • Національна Соціалістична Ініціатива - НСІ
  • Конгрес російських громад
  • Реструкт
  • ГР "РАССВЕТ" (Громадський Рух "РАССВЕТ")
  • Національна організація російських мусульман

    Радикальні - 22 організації:
  • Народне ополчення імені Мініна і Пожарського - НОМП
  • Інша Росія
  • Російський Фронт Визволення «Пам'ять» - РФВ «Пам'ять»
  • ООПД «Російська національна єдність» - "Гвардія Баркашова"
  • ВОПД «Російська національна єдність» - ВОПД РНЄ
  • Рух «Олександр Баркашов»
    Національно-державна партія Росії - НДПР
  • Народна національна партія - ННП
  • Істинна російська національна єдність - ІРНЄ
  • Балтійський Авангард Російського Опору - БАРО
  • Російський об'єднаний національний альянс (РОНА)
  • Гвардія Христа
  • Національна спілка - НС
  • Союз православних хоругвеносців- СПХ
  • Союз російського народа - СРН
  • Північне братство - ПБ
  • Чорна Сотня
  • Рух Парабелум
  • Націонал-соціалістична партія Русі - НСПР
  • Партія Свободи - ПС
  • Російський Образ
  • Націонал-синдикалістський наступ - НСН

    Заборонені - 8 організацій
  • Рух проти нелегальної імміграції - РПНІ
  • Націонал-соціалістичне суспільство - НСС
  • Націонал-більшовицька партія - НБП
  • Слов'янський союз - СС
  • Фронт націонал-революційної дії (ФНРД)
  • Російський загальнонаціональний союз - РЗНС
  • Ліга оборони Москви
  • Формат 18
Для уточнення російські громадські працівники вивчали, скільки в Україні правих організацій - виявилося чотири. ЧОТИРИ організації націоналістичного спрямування, «нацистськими» які може вважати хіба що російська пропаганда. Організації в Україні:
  • ВО Свобода
  • Конгрес українських націоналістів
  • УНА-УНСО
  • Українська національна асамблея, на базі якої нещодавно створений Правий Сектор.
"І ВСЕ! Так які ще потрібні докази? Які ще потрібні аргументи, щоб довести - сучасна Росія - це і є Четвертий Рейх?!

Не знаю як європейці, але азербайджанці, грузини, татари, дагестанці, північно-кавказці, казахи, узбеки, туркмени, киргизи, таджики, башкири, чуваші та інші тюркські народи Росії хочуть бути подалі від такої країни. І якщо не на іншому континенті, то хоча б рови по межі, і десятиметровий паркан», - пише Курбан Вахідов.