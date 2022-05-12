Росія стала колискою неонацизму: скільки в РФ діють праворадикальних організацій

21:59 09 серпня Київ, Україна

Згідно зі статистикою, в Росії відбувається набагато більше злочинів на расовому ґрунті, ніж в інших країнах. У РФ щорічно гине понад 4500 осіб від нападу праворадикалів.



Про це пише дослідник-аналітик Курбан Вахідов.



Кремль, а слідом за ним близькі до влади пропагандисти і політологи люблять називати українську владу «фашистською». Їх не бентежить, що президент Володимир Зеленський зовсім не схожий на харизматичного диктатора, що «політичний режим» в Україні далекий від авторитарного, а праві партії і рухи націоналістичного спрямування ледве набирають всі разом 7-10 відсотків голосів.



Помірні фашистські організації Росії - 23:

Російський загальнонародний союз - РЗС

Національно-Демократична Партія - НДП

Нова Сила

ЕО Росіяни

Велика Росія - ВР

Націонал-демократичний альянс - НДА

Народний собор - НС

Російський Імперський Рух - РІР

НСР (Національний Союз Росії)

Собор російського народу - СРН

Російський громадський рух - РГР

Національний російський визвольний рух - НРВР

Партія захисту російської Конституції «Русь» - ПЗРК «Русь»

Націонал-патріоти Росії - НПР

Націонал-демократичний рух «Російський Цивільний Союз» - НДР РЦС

Нація Свободи - НС

Російський Націонал-патріотичний рух

Опір

Національна Соціалістична Ініціатива - НСІ

Конгрес російських громад

Реструкт

ГР "РАССВЕТ" (Громадський Рух "РАССВЕТ")

Національна організація російських мусульман



Радикальні - 22 організації:

Народне ополчення імені Мініна і Пожарського - НОМП

Інша Росія

Російський Фронт Визволення «Пам'ять» - РФВ «Пам'ять»

ООПД «Російська національна єдність» - "Гвардія Баркашова"

ВОПД «Російська національна єдність» - ВОПД РНЄ

Рух «Олександр Баркашов»

Національно-державна партія Росії - НДПР

Національно-державна партія Росії - НДПР Народна національна партія - ННП

Істинна російська національна єдність - ІРНЄ

Балтійський Авангард Російського Опору - БАРО

Російський об'єднаний національний альянс (РОНА)

Гвардія Христа

Національна спілка - НС

Союз православних хоругвеносців- СПХ

Союз російського народа - СРН

Північне братство - ПБ

Чорна Сотня

Рух Парабелум

Націонал-соціалістична партія Русі - НСПР

Партія Свободи - ПС

Російський Образ

Націонал-синдикалістський наступ - НСН



Заборонені - 8 організацій

Рух проти нелегальної імміграції - РПНІ

Націонал-соціалістичне суспільство - НСС

Націонал-більшовицька партія - НБП

Слов'янський союз - СС

Фронт націонал-революційної дії (ФНРД)

Російський загальнонаціональний союз - РЗНС

Ліга оборони Москви

Формат 18

Для уточнення російські громадські працівники вивчали, скільки в Україні правих організацій - виявилося чотири. ЧОТИРИ організації націоналістичного спрямування, «нацистськими» які може вважати хіба що російська пропаганда. Організації в Україні:

ВО Свобода

Конгрес українських націоналістів

УНА-УНСО

Українська національна асамблея, на базі якої нещодавно створений Правий Сектор.

"І ВСЕ! Так які ще потрібні докази? Які ще потрібні аргументи, щоб довести - сучасна Росія - це і є Четвертий Рейх?!



Не знаю як європейці, але азербайджанці, грузини, татари, дагестанці, північно-кавказці, казахи, узбеки, туркмени, киргизи, таджики, башкири, чуваші та інші тюркські народи Росії хочуть бути подалі від такої країни. І якщо не на іншому континенті, то хоча б рови по межі, і десятиметровий паркан», - пише Курбан Вахідов.