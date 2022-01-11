Росія свідомо взяла курс на конфронтацію із Заходом - Боррель

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель бачить тривожну тенденцію в діях Кремля і порадив ЄС готуватися до «важкого» періоду в стосунках з Росією.
Про це він заявив в середу в Брюсселі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, який був присвячений розгляду дій Російської Федерації навколо України, щодо опозиційного політика Олексія Навального і атак російських спецслужб в Чеській Республіці.
Він нагадав, що рамкова політика ЄС щодо Росії продовжує ґрунтуватися на п'яти базових принципах. Євросоюз буде продовжувати працювати над підвищенням внутрішньої стійкості, боротися проти гібридних і кібернетичних загроз, зміцнювати відносини з сусідами на Сході, підтримувати громадянське суспільство і правозахисників в самій Росії і збільшувати контакти між людьми. У той самий час, за словами Борреля, ЄС повинен підтримувати канали зв'язку з Росією і взаємодіяти в сферах, де є чіткі спільні інтереси.
У той самий час, аналізуючи ситуацію, що склалася навколо Навального, і жорсткий наступ російської влади на громадянське суспільство і демократичні інститути в Росії, він висловив сумніви в тому, що навіть чергові політичні вибори в Росії восени нинішнього року можуть привнести позитивні зміни в поведінку цієї країни.
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