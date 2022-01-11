Росія свідомо взяла курс на конфронтацію із Заходом - Боррель

08:29 29 квітень Київ, Україна

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель бачить тривожну тенденцію в діях Кремля і порадив ЄС готуватися до «важкого» періоду в стосунках з Росією.

Про це він заявив в середу в Брюсселі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, який був присвячений розгляду дій Російської Федерації навколо України, щодо опозиційного політика Олексія Навального і атак російських спецслужб в Чеській Республіці.

«Я повинен сказати, що я бачу дуже тривожні тенденції в поведінці російського керівництва. Схоже, вони вибрали шлях навмисного поглиблення конфронтації з Заходом, з нами, включаючи триваючі атаки в сфері дезінформації та інші негативні дії. Але ми повинні зберігати «модус вівенді», щоб уникнути постійної конфронтації з сусідом, який, схоже, вирішив діяти як противник... На жаль, ми повинні бути готові до довгого і важкого періоду в стосунках з Росією», - сказав високий представник ЄС.

Він нагадав, що рамкова політика ЄС щодо Росії продовжує ґрунтуватися на п'яти базових принципах. Євросоюз буде продовжувати працювати над підвищенням внутрішньої стійкості, боротися проти гібридних і кібернетичних загроз, зміцнювати відносини з сусідами на Сході, підтримувати громадянське суспільство і правозахисників в самій Росії і збільшувати контакти між людьми. У той самий час, за словами Борреля, ЄС повинен підтримувати канали зв'язку з Росією і взаємодіяти в сферах, де є чіткі спільні інтереси.

«Так, ми повинні стримувати Росію, відштовхувати її назад, коли це потрібно, але і взаємодіяти з Росією в таких сферах, як СВПД (Спільний всеосяжний план дій навколо ядерної зброї Ірану - ред.) і кліматичні зміни. Ми повинні залишати канали комунікації з Москвою, я готовий це робити. Ми готові також покращувати відносини, якщо це буде можливо, з російським урядом, якщо вони продемонструють справжнє бажання це зробити, зрозуміло, за умови повної поваги до наших цінностей, принципів та інтересів», - сказав високий представник ЄС.

У той самий час, аналізуючи ситуацію, що склалася навколо Навального, і жорсткий наступ російської влади на громадянське суспільство і демократичні інститути в Росії, він висловив сумніви в тому, що навіть чергові політичні вибори в Росії восени нинішнього року можуть привнести позитивні зміни в поведінку цієї країни.