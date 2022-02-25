Росія створила сайт для впливу на вибори в США з нецензурною назвою NAEBC

05:33 02 жовтень Київ, Україна

З метою втручання у вибори в США в Росії з'явився незалежний новинний сайт з назвою NAEBC.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з розслідуванням ФБР.



Ресурс називався NAEBC ("Інформаційна служба громадян США і Європи"), втім, власне ім'я сайту нагадує російське лайливе слово, що означає "обман". Про це заявив і сам англомовний Reuters. На головній сторінці сайту є попередження для читачів "Не вводьте себе в оману".



Хоча NAEBC представляє себе як "вільний і незалежний ЗМІ", що базується в Угорщині і має на меті просувати консервативні і праві голоси, журналісти пов'язують його з Агентством Інтернет-досліджень, яке базується в Санкт-Петербурзі.



Водночас американські прокурори заявляють, що агентство зіграло ключову роль в зусиллях Росії вплинути на вибори 2016 на користь Трампа, а в вересні Facebook і Twitter викрили фейкову ліву пресу, якою, на їхню думку, керували люди, пов'язані з організацією. Відзначимо, мова йде про ще один "новинний сайт" з двозначною назвою Peace Data - на кшталт ще одного російського лайливого слова зі значенням "прекрасно".



Теми, які висвітлював NAEBC, варіювалися від нападів на кандидата в президенти від демократів Джо Байдена до критики руху Black Lives Matter і похвали за стрілянину з Вісконсіна Кайла Ріттенхауза і мали на меті сіяти розбрат серед прихильників демократів і республіканців за допомогою поляризаційних повідомлень.



Росія неодноразово заперечувала звинувачення у втручанні у вибори. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що він нічого не знає про NAEBC або про фальшивий лівий новинний сайт Peace Data. "Російська держава не займається такою діяльністю", - сказав він. ФБР відмовилося коментувати.



Особа, яка назвала себе Норою Берк, помічницею редактора NAEBC, в листі електронною поштою відповіла: "Я гадки не маю, що таке NAEBC". Говорити телефоном або через відеозв'язок вона відмовилася.



Facebook заявив, що заблокував доступ до вебсайту на своїх платформах. Twitter відмовився це коментувати. Втім, компанія вже припинила роботу головного аккаунта NAEBC і облікового запису на ім'я Нори Берк, а також заблокувала адресу сайту NAEBC як "потенційно шкідливого" посилання.



Нагадаємо, Департамент внутрішньої безпеки США і ФБР на початку цього року попередили всі штати, що Росія може втручатися в президентські вибори-2020 в США. Описується вісім можливих російських втручань у вибори, які оцінюються як "високі" та "помірні" загрози.