Росія створює систему пошуку забороненого контенту в інтернеті "Окулус"

16:01 17 серпня Київ, Україна

Головний радіочастотний центр, підпорядкований Роскомнагляду, виділив 57,7 мільйона рублів (близько 945 тисяч доларів) на створення системи "Окулус", яка за допомогою нейромереж аналізуватиме тексти, фотографії та відео на сайтах, у соцмережах та месенджерах щодо «забороненої інформації».

Планується, що система буде створена до середини грудня. Крім текстів, вона повинна вміти знаходити «заборонений контент» у «сценах, поєднаннях предметів, композиціях образів, обличчях, статиці та динаміці рухів». Програмі потрібно аналізувати 200 тисяч зображень на день – це дві картинки на секунду.



У держзамовленні зазначено, що «забороненою інформацією» слід вважати такі матеріали:

з ознаками екстремізму та тероризму;

із закликами до масових неузгоджених заходів;

з вираженням явної неповаги до суспільства, держави та символів рф;

з відомостями про способи вчинення суїциду та методи виготовлення наркотиків;

з пропагандою гомосексуальних відносин;

з демонстрацією вживання тютюнової продукції.

Фахівці у сфері IT наголосили, що виділеної суми навряд чи вистачить на розробку, а виконавець не зможе створити складну систему так швидко.