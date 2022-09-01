Росія створює систему пошуку забороненого контенту в інтернеті "Окулус"

Головний радіочастотний центр, підпорядкований Роскомнагляду, виділив 57,7 мільйона рублів (близько 945 тисяч доларів) на створення системи "Окулус", яка за допомогою нейромереж аналізуватиме тексти, фотографії та відео на сайтах, у соцмережах та месенджерах щодо «забороненої інформації».
Планується, що система буде створена до середини грудня. Крім текстів, вона повинна вміти знаходити «заборонений контент» у «сценах, поєднаннях предметів, композиціях образів, обличчях, статиці та динаміці рухів». Програмі потрібно аналізувати 200 тисяч зображень на день – це дві картинки на секунду.
У держзамовленні зазначено, що «забороненою інформацією» слід вважати такі матеріали:
У держзамовленні зазначено, що «забороненою інформацією» слід вважати такі матеріали:
- з ознаками екстремізму та тероризму;
- із закликами до масових неузгоджених заходів;
- з вираженням явної неповаги до суспільства, держави та символів рф;
- з відомостями про способи вчинення суїциду та методи виготовлення наркотиків;
- з пропагандою гомосексуальних відносин;
- з демонстрацією вживання тютюнової продукції.
Фахівці у сфері IT наголосили, що виділеної суми навряд чи вистачить на розробку, а виконавець не зможе створити складну систему так швидко.
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