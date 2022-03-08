Росія склала список "недружніх держав", яким можна платити в рублях

15:16 07 березень Київ, Україна

Російська Федерація затвердила список держав і територій, які «вчиняють щодо Росії недружні дії». Російським громадянам і компаніям, які мають у цих країнах валютні зобов'язання, уряд РФ дозволив виплачувати ці зобов'язання у рублях. За офіційним курсом Центробанку РФ.



В списку:



🔻 У Європі: Албанія, Андорра, Великобританія (включаючи острів Джерсі та підконтрольні заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови, Гібралтар), країни ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино, Північна Македонія, Україна.



🔻 У Північній Америці: США, Канада.



🔻 В Азії: Сінгапур, Тайвань, Японія.



🔻 Австралія, Нова Зеландія, Мікронезія.

Усі угоди з фірмами з цих країн схвалюватимуться спеціальною комісією.



Для розуміння: американський долар на лондонській біржі коштує 139 руб, а за 1 євро просять 150. В той час як російський Центробанк встановив курс 105,8 руб/долар і 115,6 руб/євро.



Як кажуть у Росії: Все, що винні, ми вам прощаємо.