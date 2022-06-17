Росія скоротила постачання газу до Італії на 50%

15:46 17 червня Київ, Україна

Російський "Газпром" у п'ятницю поставить лише 50 відсотків законтрактованого газу однією з найбільших італійських енергетичних компаній Eni.



Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.



Eni надіслала запит на добову потребу в газі приблизно на 63 млн. кубометрів.



На день раніше, у четвер, Газпром скоротив постачання Eni на 45%, а в середу італійської компанії повідомили, що потоки будуть на 15% нижчими.



Таким чином, Eni увійшла до дедалі ширшого переліку компаній, включаючи Engie SA, Uniper SE, RWE AG та OMV AV, яким Газпром скоротив постачання.



При цьому російський Газпром стверджує, що зменшення обсягів поставок нібито пов'язане з проблемами на заводі "Портова", що живить газопровід "Північний потік". При цьому Німеччина заявляє, що скорочення "політично мотивоване" та спрямоване на те, щоб викликати тривогу на ринках.



Нагадуємо, котирування газових ф'ючерсів у четвер у хабі TTF у Нідерландах підскочили понад 1500 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом прокачування через "Північний потік".



Коливання на ринку викликані заявою "Газпрому" у середу про зупинення експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газопроводу "Північний потік", що призвело до скорочення прокачування газу до Німеччини на 60%.



Крім того, наступного дня в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проекту та "катастрофи для Німеччини".