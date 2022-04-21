Росія знову оштрафувала Facebook і Telegram через невидалений заборонений контент

16:01 22 липня Київ, Україна

У Москві послідували чергові штрафні санкції щодо Telegram Facebook , цього разу Таганський суд російської столиці оштрафував на 11 млн і 6 млн рублів відповідно. Що стосується загальної суми штрафів щодо Facebook, то вона наблизилася до 50 млн рублів.

Про це повідомляє пресслужба Таганського суду РФ.



Мировий суддя судової ділянки №422 Таганського району Москви в четвер оштрафував Facebook на 6 млн рублів - компанія була визнана винною за двома протоколами в скоєнні правопорушення, передбаченого ч 2. ст. 13.41 КпАП РФ (Порушення порядку обмеження доступу до інформації). Всього за кілька місяців загальна сума штрафів Facebook склала майже 50 млн рублів - в травні суд оштрафував Facebook по восьми протоколах на 26 мільйонів рублів за невидалений заборонений контент, в червні - ще на 17 мільйонів.



Отримав нові штрафи і Telegram. Суд оштрафував месенджер за трьома протоколами сумарно на 11 млн рублів. Таким чином загальна сума штрафів месенджера наблизилася до 30 млн рублів - в травні Telegram отримав штраф на 5 млн рублів, а в червні - ще на 10 млн рублів.



При цьому такі суми штрафів для компаній можуть бути і не граничними - згідно з новим законом, при повторному порушенні правил Роскомнагляду (стосуються невидалення інформації із закликами до екстремізму, дитячою порнографією, а також про способи, методи розробки, виготовлення і використання наркотиків) компанію можуть штрафувати до однієї п'ятої сукупного розміру суми річного виторгу компанії.



Крім великих штрафів, компанії можуть зіткнутися з уповільненням трафіку, як це вже сталося з Twitter. РКН вже пригрозив уповільненням трафіку Google в Росії через недостатню фільтрацію забороненого контенту - відомство поскаржилося, що сервіс не видаляє 20-30% таких посилань. Раніше аналогічні погрози звучали на адресу Facebook і Youtube.