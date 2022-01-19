Росія систематично труїть опозиціонерів

Депутати Європарламенту закликають ЄС запровадити жорсткі санкції проти осіб РФ, які причетні до вбивств і замахів на опозиціонерів.
Про це йдеться у відкритому листі європарламентарів до високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Під ним підписалися більше ніж 100 депутатів з різних фракцій.
Депутати зазначають, що вірять заявам уряду Німеччини про отруєння Навального "Новачком" і рішуче засуджують замах на його життя.
Депутати зазначають, що вірять заявам уряду Німеччини про отруєння Навального "Новачком" і рішуче засуджують замах на його життя.
Вони згадують ряд попередніх нападів і вбивств опозиційних діячів в Росії, таких як Анна Політковська, Олександр Литвиненко, Сергій Скрипаль, Борис Нємцов, Петро Верзілов, Володимир Кара-Мурза, внаслідок яких покарання справжніх винуватців так і не відбулося.
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