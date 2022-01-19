Росія систематично труїть опозиціонерів

21:46 04 вересень Київ, Україна

Депутати Європарламенту закликають ЄС запровадити жорсткі санкції проти осіб РФ, які причетні до вбивств і замахів на опозиціонерів.

Про це йдеться у відкритому листі європарламентарів до високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Під ним підписалися більше ніж 100 депутатів з різних фракцій.



Депутати зазначають, що вірять заявам уряду Німеччини про отруєння Навального "Новачком" і рішуче засуджують замах на його життя.

"Ми підтримуємо заклики ряду європейських урядів до Росії забезпечити повне та прозоре розслідування ... Але ми вкрай скептично ставимося до припущень, що влада РФ хоче встановити реальні обставини цього злочину", - заявляють євродепутати.

Вони згадують ряд попередніх нападів і вбивств опозиційних діячів в Росії, таких як Анна Політковська, Олександр Литвиненко, Сергій Скрипаль, Борис Нємцов, Петро Верзілов, Володимир Кара-Мурза, внаслідок яких покарання справжніх винуватців так і не відбулося.