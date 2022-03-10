Росія самоусунулася з Ради Європи

11:39 10 березень Київ, Україна

Москва офіційно заявила про те, що більше не братиме участь у засіданнях Ради Європи.

"Росія не братиме участі в перетворенні натовцями і слухняно слідуючим за ними ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним без Росії", — сказано у релізі відомства.

Москва вважає, що в раді керують недружні їй держави, які зловживають більшістю в Комітеті міністрів Ради Європи та продовжують лінію на руйнування організації та всього гуманітарно-правового простору у цій частині світу, вважають у МЗС Росії.