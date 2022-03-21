Росія різко скоротила фінансування Чорноморського флоту: дані за останні 6 років

12:47 22 червня Київ, Україна

Активна співпраця України з НАТО лякає і насторожує офіційну Москву. І цьому є дуже просте пояснення.

За даними Міноборони Росії, після 2014 року контингент Чорноморського флоту в Севастополі збільшився, але нові бойові кораблі надходять на озброєння рідко, а старі себе зжили. Простими словами, збільшення бойової потужності російського флоту не спостерігається.

Несвоєчасне здавання в експлуатацію проєктів, часто із затримками на роки, стало звичайним явищем для російського ВПК, який страждає як від якості, так і від потенційних можливостей технологічних процесів в галузі. Хоча росіяни всіляко приховують немічний стан своїх виробничих потужностей, адже ціла низка проєктів для флоту, що «не має аналогів в світі», були зрушені «вправо».

Так, Зеленодольський завод імені Горького не зможе навіть в 2020-му році повністю закрити замовлення ВМФ на 5 малих ракетних кораблів проєкту 22800 типу «Каракурт». В першу чергу, це викликано неясною ситуацією з серійним виробництвом двигунів М507, якого, в принципі, досі немає і, навряд чи воно буде запущене раніше 2022 року.

Саме ці малі ракетні кораблі повинні були замінити російські фрегати проєкту 11356, будівництво яких для потреб ВМФ РФ не представлялося можливим після припинення поставок Росії українських силових установок. У свою чергу, виробництво агрегатів для «Каракурта» Росії так не вдалося освоїти досить швидко, і, скажімо так, вона досі його освоює.

Крім того, Зеленодольський завод імені Горького не встигає вчасно здати кабельні судна проєкту 15310 «Свіяга» і «Вятка», отримання першого з яких в ВМФ очікували в 2018-му, а другого в 2019-му, потім в 2020-му і 2021-му роках, а тепер уже в 2021-му і 2022-му відповідно. Однією з причин затримок є санкційна перешкода, що заважає заводу отримати обладнання, в тому числі і забезпечує укладання кабелю.

До слова сказати, на Північному флоті ВМФ РФ з 2016 року не функціонує стаціонарний комплекс освітлення підводної обстановки МГК-608М, який відстежує переміщення іноземних підводних човнів і забезпечує захист об'єктів берегової інфраструктури від диверсій і несподіваного проникнення. Пошкоджений риболовецьким тралом кабель досі не можуть замінити.

У той самий час, заступник головкому ВМФ з озброєння, віцеадмірал Ігор Мухаметшин заявив російським ЗМІ, що ВМФ РФ потребує мінімум трьох нових кабелеукладачів. Але, що перший, що другий, а третього поки немає і зовсім, флот отримає не раніше кінця 2021... Якщо, звичайно, взагалі отримає.

А в цей час в Україні... У Чорне море зайшов есмінець USS «Laboon» (DDG 58) 6-го флоту США. Як зазначила пресслужба 6-го флоту в своєму Twitter, «корабель здійснює похід на північ, в Чорне море, для проведення операцій із забезпечення морської безпеки в регіоні».

За даними навігаційного порталу Marinetraffic, компанію есмінцю «Laboon» незабаром складуть британський есмінець «Defender» та голландський фрегат протиповітряної оборони «Evertsen».

«Laboon» - це есмінець класу «Арлі Берк», введений в дію в 1995 році. Він озброєний двома пусковими установками «Іджіс». Вони несуть до 56 крилатих ракет «Томагавк», які оснащуються ядерними боєголовками. Екіпаж налічує 337 осіб. Також на борту знаходиться вертоліт SH-60 Sea Hawk. Есмінець «Laboon» знаходиться в постійному контакті з головним кораблем 6-го флоту - авіаносцем Dwight Eisenhower («Дуайт Ейзенхауер»).

Ракетний есмінець «Defender» також входить до складу авіаційно-ударної групи (АУГ) на чолі з авіаносцем HMS «Queen Elizabeth» (R08) британського королівського флоту. Авіаційне крило на ньому становлять винищувачі п'ятого покоління F-35B.

Захід в Чорне море бойових кораблів країн НАТО дуже стривожив росіян, які не можуть конкурувати своїми військово-морськими силами з представленими сучасними зразками військово-морської техніки країн НАТО.

І росіяни бояться не тільки походу декількох кораблів країн НАТО в Чорне море і морських навчань Україна-НАТО, а своєї військово-морської немочі.