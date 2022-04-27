Росія вирішила призупинити членство у Всесвітній туристській організації

14:52 27 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 27 квітня, на позачерговій сесії Генеральної асамблеї мали розглянути припинення членства росії у Всесвітній туристській організації ООН (UNWTO). Ініціаторами зустрічі виступила низка країн, зокрема, Україна, Гватемала, Литва, Колумбія, Польща та Словенія.



У результаті росія, не чекаючи на підсумки голосування, сама оголосила про намір вийти з UNWTO.



Раніше генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі заявив, що призупинення членства росії в організації стане прикладом того, що всі країни повинні дотримуватися правил. Він наголосив, що в UNWTO немає місця країні, яка два місяці бомбить іншу.



ЮНВТО допомагає міжнародному туризму, займається зміцненням дружніх та культурних зв'язків та науково-дослідною роботою в галузі туризму. Організація була заснована в 1975, тоді ж до неї вступив СРСР.

Нагадаємо, з моменту початку війни проти України росію було виключено з кількох міжнародних організацій. 25 лютого, на другий день вторгнення, було призупинено її членство у Раді Європи.



16 березня росію виключили із Ради Європи та Європейської Конвенції про права людини.



На початку квітня Генасамблея ООН призупинила участь росії у Раді ООН з прав людини. Це рішення було ухвалено після того, як світ дізнався про геноцид мирного населення Бучі. За резолюцію про виключення росії проголосували 93 країни, проти - 24 (у тому числі Китай, КНДР, Іран та республіки Середньої Азії). Утрималися – 58, у тому числі Індія та Бразилія.