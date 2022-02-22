Росія розгорнула чорну піар-кампанію проти вакцини Pfizer

13:11 26 травень Київ, Україна

Пов'язане з Російською Федерацією британське піар-агентство Fazze, за значну винагороду намагалося втягти блогерів в кампанію з дискредитації вакцини Pfizer-BioNTech.



Про це пише британська газета The Guardian.



Фірма Fazze, яка заявила, що це "маркетингова платформа впливу, що з'єднує блогерів і рекламодавців", стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні. Однак журналісти з'ясували, що вона не зареєстрована там.



У вівторок Fazze закрила свій вебсайт і акаунт в Інстаграмі.



Минулого тижня агентство зв'язувалося з декількома європейськими ютуберами, що займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх "на поганій англійській" за винагороду "пояснити, що рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в три рази вище, ніж серед вакцинованих AstraZeneca", відзначають журналісти.



Блогерам пропонувалося розмістити у себе на сторінках в Ютубі, Інстаграмі або TikTok посилання на звіти в Le Monde, Reddit і на вебсайті Ethical Hacker, що містять дані, які нібито підтверджують це твердження.



Скріншоти листів були опубліковані в Твіттері Лео Грассі, популярного французького наукового ютубера з майже 1,2 млн підписників.

Грассі сказав, що у піар-кампанії був "колосальний бюджет", однак агентство відмовилося назвати свого клієнта.



Французький дослідний новинний сайт Numerama також опублікував уривки з бесід, в тому числі заклик Fazze "спонукати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе і своїх близьких".



Згідно з інформацією на LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке, як повідомляється, заснував російський підприємець, пише видання.



Французькі ЗМІ вказали на схожість між повідомленнями Fazze і постами в офіційному акаунті в Твіттері російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", в якому неодноразово заявлялося, що "реальні дані" показують, що "Супутник V" "безпечніше і ефективніше", ніж РНК-вакцини.



"Я не знаю, звідки ця ініціатива - або з Франції, або з-за кордону. Але це небезпечно і абсолютно безвідповідально", - заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.



Журналісти BFMTV з'ясували, що агентство Fazze, ймовірно, входить в холдинг AdNow Media, зареєстрований поблизу Лондона, з російським засновником.