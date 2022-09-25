Росія розширює свою ядерну доктрину і на "нові" території – лаврів

09:35 25 вересня Київ, Україна

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включаючи ядерну, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України у разі їх закріплення в Конституції Росії. Заяву Лаврова на прес-конференції в ООН цитує російське агентство Інтерфакс.

Відповідаючи на запитання, чи ядерна доктрина Росії поширюватиметься на "нові регіони", тобто окуповані території України, якщо вони в ході "референдумів" висловляться за приєднання до Росії, він відповів: "Вся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безперечно перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються всю її територію " .

Коментуючи заяви про неминучу відповідь США у разі "приєднання" до Росії окупованих територій, міністр зазначив: "Я б не став тут займатися якимись похмурими прогнозами".

Лавров також заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз та НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі у конфлікті".

За його словами, Сполучені Штати відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, що означає, що вони "зовсім не є нейтральними в цій ситуації і є стороною конфлікту".

Раніше повідомлялося, що американське найвище військове командування вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту і це потребує перегляду підходів до ведення війни.