Росія розширює свою ядерну доктрину і на "нові" території – лаврів

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включаючи ядерну, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України у разі їх закріплення в Конституції Росії. Заяву Лаврова на прес-конференції в ООН цитує російське агентство Інтерфакс.
Відповідаючи на запитання, чи ядерна доктрина Росії поширюватиметься на "нові регіони", тобто окуповані території України, якщо вони в ході "референдумів" висловляться за приєднання до Росії, він відповів: "Вся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безперечно перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються всю її територію " .
Лавров також заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз та НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі у конфлікті".
За його словами, Сполучені Штати відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, що означає, що вони "зовсім не є нейтральними в цій ситуації і є стороною конфлікту".
Раніше повідомлялося, що американське найвище військове командування вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту і це потребує перегляду підходів до ведення війни.
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