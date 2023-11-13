Росія розповсюджує дезінформацію про Близький Схід - глава Microsoft

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що росія поширює дезінформацію про ситуацію на Близькому Сході, на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС. Microsoft та її партнери активно борються з російськими фейками, зокрема, за допомогою штучного інтелекту.
Сміт наголосив, що Microsoft розробляє технологічні інструменти для виявлення маніпулятивного та зміненого контенту.
Сміт зазначив, що технологічні платформи, які борються з такою дезінформацією, мають три варіанти: нічого не робити, видалити контент або перемаркувати його із зазначенням, що в ньому є дезінформація.
Він додав, що в суспільстві немає єдиної думки про те, які дії мають робити компанії.
Він додав, що в суспільстві немає єдиної думки про те, які дії мають робити компанії.
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