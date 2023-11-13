Росія розповсюджує дезінформацію про Близький Схід - глава Microsoft

08:47 13 листопада Київ, Україна

Сміт наголосив, що Microsoft розробляє технологічні інструменти для виявлення маніпулятивного та зміненого контенту. Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що росія поширює дезінформацію про ситуацію на Близькому Сході, на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС. Microsoft та її партнери активно борються з російськими фейками, зокрема, за допомогою штучного інтелекту.

"Ми дуже добре вміємо ідентифікувати російську кампанію, наприклад, коли вони намагалися сказати людям не вакцинуватися від COVID. Або як сьогодні, коли ми бачимо російську дезінформацію на Близькому Сході", - сказав він.

Сміт зазначив, що технологічні платформи, які борються з такою дезінформацією, мають три варіанти: нічого не робити, видалити контент або перемаркувати його із зазначенням, що в ньому є дезінформація.



Він додав, що в суспільстві немає єдиної думки про те, які дії мають робити компанії.