Росія намагається взяти під контроль власний інформаційний простір через збільшення критики військових - ISW

11:28 22 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни Керівництво російського режиму готує низку кроків, які мають посилити контроль кремля над інформаційним простором росії.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW)



"Уряд росії продовжує посилювати свій контроль над російським інформаційним простором у той час, як російські блогери зазначають, що зусилля росії з формування інформаційного простору "виглядають як кошеня проти носорога" в порівнянні з іноземними "мозковими центрами", некомерційними організаціями та "незалежними ЗМІ", – йдеться у повідомленні.



Як відзначають в інституті, зокрема, російське видання новин "Коммерсант" повідомило 21 листопада, що державна дума росії може розглянути до кінця 2022 року законопроєкт про регулювання алгоритмів онлайн-"рекомендацій", який зрештою дозволить уряду відключати певні алгоритми. Він включатиме регулювання соціальних мереж, онлайн-кінотеатрів, пошукових систем та інтернет-магазинів.



Видання зазначило, що цей законопроєкт вимагає від власників усіх сайтів та платформ забезпечити здатність уряду повністю або частково заблокувати участь конкретних користувачів, і що ці положення з'явилися до початку війни у жовтні 2021 року спеціально для західних ЗМІ, таких як Facebook, Instagram та YouTube через ризик "соціального конфлікту".



"Дума, ймовірно, розглядає цей законопроєкт у спробі усунути постійну перешкоду у здатності кремля представляти та захищати війну перед внутрішньою аудиторією, а також створити прямі засоби протидії як внутрішнім, так і зовнішнім джерелам інакодумства в Інтернеті", - вважає ISW.



При цьому федеральна служба безпеки росії додатково зробила кроки з кодифікації контролю над інформаційним простором і підписала постанову від 4 листопада, яка затверджує перелік військових та військово-технічних заходів, які у разі їхнього надходження з іноземних джерел можуть бути використані проти безпеки російської федерації.



"По суті, указ кодифікує види інформації, що стосуються російських військових операцій, які ФСБ розглядає як загрозу безпеці росії, технічно не віднесені до державної таємниці, і включає широкий перелік положень щодо інформаційного висвітлення війни, таких як "відомості про оцінку та прогнози розвитку військово-політичної, стратегічної (оперативної) обстановки та "відомості про дотримання законності та морально-психологічний клімат "російських військ", - наголошується в повідомленні.



Аналітики зазначають, що цей указ є спробою розширити зусилля з боку ФСБ щодо заборони широкого спектру інформації про російські збройні сили, що може призвести до більш жорсткого контролю за дискурсом серед російських блогерів та інших подібних джерел, які часто обговорюють та критикують тактичні, оперативні та стратегічні аспекти війни в Україні.



"І запропонований думою законопроєкт, і постанова ФСБ вказують на те, що російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки він все більше захлинається критикою на адресу російських збройних сил як усередині країни, так і за її межами", - підсумовує ISW.