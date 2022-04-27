Росія намагається шантажувати Євросоюз газом – голова Єврокомісії

11:48 27 квітня Київ, Україна

Заява "Газпрому" про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії після їхньої відмови від оплати в рублях – це спроба росії шантажувати Євросоюз газом.

Про це у Twitter заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію. Ми тісно контактуємо з усіма державами-членами. Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та кращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС», – написала вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, держави-члени розробили плани на випадок непередбачених обставин саме для такого сценарію: "Зараз відбувається засідання координаційної групи щодо газу. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Ми також продовжимо роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити альтернативні потоки.



Глава Єврокомісії додала, що продовжить роботу з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання у Європі.



Раніше повідомлялося, що 26 квітня росія зупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом, а також призупинила постачання газу до Болгарії.