Росія намагається дестабілізувати уряд у Кишиневі - Санду

Європейські країни не повинні допустити дестабілізації в Молдові та перемоги росії у розв'язаній війні проти України.
Про це написала президентка Молдови Мая Санду у колонці для видання Politico, оприлюдненій у понеділок, 21 листопада.
Вона наголосила, що росія використовує проти України гібридні методи війни. Зокрема, атакуючи енергетичну систему, скоюючи кібератаки, поширюючи фейки та дезінформацію.
Ті ж методи москва використовує і проти Молдови. Вона назвала свою країну "найвразливішим сусідом України".
Про це написала президентка Молдови Мая Санду у колонці для видання Politico, оприлюдненій у понеділок, 21 листопада.
Вона наголосила, що росія використовує проти України гібридні методи війни. Зокрема, атакуючи енергетичну систему, скоюючи кібератаки, поширюючи фейки та дезінформацію.
Ті ж методи москва використовує і проти Молдови. Вона назвала свою країну "найвразливішим сусідом України".
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