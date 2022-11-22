Росія намагається дестабілізувати уряд у Кишиневі - Санду

16:41 21 листопада Київ, Україна

Європейські країни не повинні допустити дестабілізації в Молдові та перемоги росії у розв'язаній війні проти України.



Про це написала президентка Молдови Мая Санду у колонці для видання Politico, оприлюдненій у понеділок, 21 листопада.



Вона наголосила, що росія використовує проти України гібридні методи війни. Зокрема, атакуючи енергетичну систему, скоюючи кібератаки, поширюючи фейки та дезінформацію.



Ті ж методи москва використовує і проти Молдови. Вона назвала свою країну "найвразливішим сусідом України".