Росія лякає Фінляндію окупацією

20:14 25 лютий Київ, Україна





Про це повідомляє дипвідомство РФ у Twitter. Офіційний аккаунт Міністерства закордонних справ Росії опублікував повідомлення з прямою загрозою Фінляндії у разі її втуплення в НАТО Про це повідомляє дипвідомство РФ у Twitter.

"Ми розглядаємо відданість уряду Фінляндії політиці військового неприєднання як важливий фактор забезпечення безпеки та стабільності у Північній Європі", - написала російська дипломата Марія Захарова.

Вона додала, що вступ Фінляндії до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки.

Такі погрози пролунали після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) заявила, що уряд готовий подати заявку на вступ до НАТО.

"Загроза великої війни зараз реальніша, ніж будь-коли за довгі роки. (...) Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постає питання про національну безпеку", - заявила Марін.

Крім того, дипломат висловила невдоволення наданням Фінляндією своєї території для проведення військових навчань країн Північноатлантичного альянсу поблизу кордонів Росії.. Захарова також зазначила, що США намагаються втягнути Фінляндію до складу НАТО.. Взаємодія цієї країни з альянсом стає тіснішим.