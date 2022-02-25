Росія лякає Фінляндію окупацією

Офіційний аккаунт Міністерства закордонних справ Росії опублікував повідомлення з прямою загрозою Фінляндії у разі її втуплення в НАТО.
Про це повідомляє дипвідомство РФ у Twitter.
Про це повідомляє дипвідомство РФ у Twitter.
Вона додала, що вступ Фінляндії до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки.
Такі погрози пролунали після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) заявила, що уряд готовий подати заявку на вступ до НАТО.
Крім того, дипломат висловила невдоволення наданням Фінляндією своєї території для проведення військових навчань країн Північноатлантичного альянсу поблизу кордонів Росії.. Захарова також зазначила, що США намагаються втягнути Фінляндію до складу НАТО.. Взаємодія цієї країни з альянсом стає тіснішим.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі