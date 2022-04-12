Росія провокує голод у світі - Євросоюз

17:50 12 квітня Київ, Україна

Російські військові своїми діями в Україні нагнітають світову продовольчу кризу, вважають у Євросоюзі. Як заявив Euronews голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, москва знищує запаси пшениці та не дозволяє суднам доставляти зерно за кордон.

"Російська дипломатія активно намагається перекладати провину у питанні санкцій. Спочатку була "вакцинна дипломатія", тепер почалася своєрідна "продовольча дипломатія". Росія намагається пояснювати санкціями дефіцит із продовольством та зростання цін, а насправді це не санкції – це наслідок того, що рф скидає бомби на українські поля, а російські військові кораблі блокують десятки суден, навантажених пшеницею, які не можуть вийти з українських портів, вони руйнують склади із зерном і не дають можливості експортувати його... Вони бомблять Україну та провокують голод у світі. Це російська армія винна у дефіциті продукції", - наголосив високий представник ЄС.

Раніше ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) попередила, що війна росії та України — першого та п'ятого експортерів зерна у світі — позначається на рекордному зростанні цін на їжу у світі. Індекс цін продуктів харчування зростає сім кварталів поспіль — це рекордно довгий період зростання за останні 13 років. Продовження війни та введення обмежень на експорт можуть підвищити ціни на продукт ще на 22%.



За оцінками ООН, до 11 мільйонів людей ризикують у найближчі три місяці зіткнутися з голодом у Західній Африці. Запасів, що є в регіоні, не вистачить, щоб годувати людей до вересня, коли з'явиться новий урожай.



Головний дипломат блоку попередив про наслідки війни на ринку продовольства після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. На переговорах сторони обговорили припинення залежності Європи від нафти та газу у рамках шостого пакета санкцій. Міністрам поки що не вдалося домовитися про можливість запровадження нафтового ембарго. Проти цього кроку висловилися Німеччина, Австрія та Угорщина, які залежать від російських енергоресурсів.