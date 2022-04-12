Росія провокує голод у світі - Євросоюз

Російські військові своїми діями в Україні нагнітають світову продовольчу кризу, вважають у Євросоюзі. Як заявив Euronews голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, москва знищує запаси пшениці та не дозволяє суднам доставляти зерно за кордон.
Раніше ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) попередила, що війна росії та України — першого та п'ятого експортерів зерна у світі — позначається на рекордному зростанні цін на їжу у світі. Індекс цін продуктів харчування зростає сім кварталів поспіль — це рекордно довгий період зростання за останні 13 років. Продовження війни та введення обмежень на експорт можуть підвищити ціни на продукт ще на 22%.
За оцінками ООН, до 11 мільйонів людей ризикують у найближчі три місяці зіткнутися з голодом у Західній Африці. Запасів, що є в регіоні, не вистачить, щоб годувати людей до вересня, коли з'явиться новий урожай.
Головний дипломат блоку попередив про наслідки війни на ринку продовольства після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. На переговорах сторони обговорили припинення залежності Європи від нафти та газу у рамках шостого пакета санкцій. Міністрам поки що не вдалося домовитися про можливість запровадження нафтового ембарго. Проти цього кроку висловилися Німеччина, Австрія та Угорщина, які залежать від російських енергоресурсів.
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