Росія продовжує посилювати контроль за діяльністю технологічних гігантів

11:52 30 листопад Київ, Україна

Крім того, що російський регулятор Роскомнагляд знижує швидкість роботи «Твіттеру» на мобільних пристроях, сьогодні він висунув штраф компанії Google більш ніж на 40 тис. доларів через не видалений контент.



Про це пише Голос Америки.



Раніше компанія Google вже оплачувала кілька великих штрафів на вимогу Роскомнагляду, останній становив близько 32 мільйонів рублів, останні штрафні санкції Росії в компанії не коментують.



Щодо роботи «Твіттеру» на території РФ, то починаючи з березня він цілеспрямовано обмежений у швидкості. У Роскомнагляді наполягають, що цей захід є відповіддю на контент, заборонений на території РФ.



Мережа мікроблогів, яка поки що не прокоментувала останнє рішення регулятора, заперечує можливість використання своєї платформи для пропагування незаконної поведінки.



У свою чергу в Роскомнагляді заявили, що мають намір і надалі вимагати штрафів для Google і Facebook з їхнього річного обороту в Росії за неодноразові порушення.