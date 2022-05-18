Росія продовжує загрожувати стабільності Середземномор'я - Помпео

Російська Федерація продовжує діяти виключно у власних інтересах, не гребуючи ніякими методами, улюблений інструмент уряду РФ для підігріву розбіжностей між країнами - дезінформація.
Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, поширеній у вівторок, 15 грудня.
Серед загроз стабільності в Середземномор'ї, що виходять з боку Росії, Помпео назвав підтримку уряду Башара Асада в Сирії.
Помпео також заявив, що РФ продовжує порушувати збройне ембарго щодо Лівії.
За словами Помпео, заможні росіяни, більшість з яких мають зв'язки з Кремлем, відмили мільярди доларів через Кіпр і Мальту, що призвело до проблем на внутрішніх ринках і до поширення корупції в згаданих країнах.
Держсекретар додав, що в Греції Москва намагається своїми діями, зокрема, втручатися у внутрішні релігійні питання.
Держсекретар додав, що в Греції Москва намагається своїми діями, зокрема, втручатися у внутрішні релігійні питання.
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