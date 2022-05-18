Росія продовжує загрожувати стабільності Середземномор'я - Помпео

07:01 16 грудня Київ, Україна

Російська Федерація продовжує діяти виключно у власних інтересах, не гребуючи ніякими методами, улюблений інструмент уряду РФ для підігріву розбіжностей між країнами - дезінформація.



Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео , поширеній у вівторок, 15 грудня.

"Росія продовжує загрожувати стабільності Середземномор'я, використовуючи різні методи для поширення дезінформації, підриву національного суверенітету і сіючи хаос, конфлікти і розкол в державах по всьому регіону", - наголошується в ній.

Серед загроз стабільності в Середземномор'ї, що виходять з боку Росії, Помпео назвав підтримку уряду Башара Асада в Сирії.

"Його війна проти власного народу посилила регіональну нестабільність, привела до затяжної гуманітарної кризи і до переміщення половини населення", - йдеться в заяві.

Помпео також заявив, що РФ продовжує порушувати збройне ембарго щодо Лівії.

"У Лівії Росія підтримала наступ (прихильників Халіфи Хафтара - ред.) на лівійську столицю Тріполі, вбиваючи мирних жителів і підриваючи зусилля ООН принести в країну мир. Крім того, Росія продовжує порушувати збройне ембарго ООН", - йдеться в заяві держсекретаря США.

За словами Помпео, заможні росіяни, більшість з яких мають зв'язки з Кремлем, відмили мільярди доларів через Кіпр і Мальту, що призвело до проблем на внутрішніх ринках і до поширення корупції в згаданих країнах.



Держсекретар додав, що в Греції Москва намагається своїми діями, зокрема, втручатися у внутрішні релігійні питання.