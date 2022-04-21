Росія закликає китайські компанії інвестувати у країну

09:59 21 квітня Київ, Україна





«Для китайських компаній створюються величезні ніші, що звільняються зарубіжними компаніями на російському ринку. Ми сформували наші потреби у секторах, передали китайським колегам. Працюємо в цьому напрямі, тому що, дійсно, це створює колосальні шанси для зміцнення позицій китайських компаній тут», - сказав Носов на засіданні депутатської групи у зв'язках із парламентом КНР. Російська влада передала Пекіну список секторів ринку, на яких з'явилися вакантні місця через відхід західних компаній із країни після початку війни в Україні. Як розповів директор департаменту країн Азії, Африки та Латинської Америки мінпромторгу рф Сергій Носов, китайська влада отримала дані про російські потреби в різних економічних нішах і може замінити західних виробників, повідомляє ТАСС.«Для китайських компаній створюються величезні ніші, що звільняються зарубіжними компаніями на російському ринку. Ми сформували наші потреби у секторах, передали китайським колегам. Працюємо в цьому напрямі, тому що, дійсно, це створює колосальні шанси для зміцнення позицій китайських компаній тут», - сказав Носов на засіданні депутатської групи у зв'язках із парламентом КНР.



Росія закликає китайські компанії інвестувати в країну, додав він, та локалізувати виробництво в країні.



З початку вторгнення росії в Україну Китай дотримується нейтральної позиції щодо війни рф проти України, не висловлюючи засудження москви. Проте Пекін не поспішає активно допомагати москві долати західні санкції.



Як повідомляла NYT, москва просила про допомогу економіці, яка опинилася під санкціями з конфіскацією резервів, заморожуванням активів банків, торговельною блокадою та обірваним постачанням товарів. Пекін відповів на це покупкою російської нафти зі знижкою $30 за барель. Пізніше Міністерство закордонних справ КНР рекомендувало найбільшим нафтогазовим компаніям країни – Sinopec, China National Petroleum Corp (CNPC) та China National Offshore Oil Corp (CNOOC) – не поспішати з інвестиціями у російські активи.



Щодо російського газу, Пекін також зажадав великих знижок. Sinopec and PetroChina вели переговори про купівлю у росії спотових партій російського зрідженого газу за умови, що їм буде надано глибокий дисконт, повідомляв Bloomberg.