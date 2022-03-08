Росія визнала всі фонди і штаб Навального екстремістськими організаціями

Керівництво Кремля визнало "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" та "штаби Навального" екстремістськими організаціями, які керуються з Заходу.
Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПг", заборонена діяльність громадського руху "штаби Навального".
У прокуратурі Москви вважають, що "під прикриттям ліберальних гасел", ФБК, ФЗПг і "штаби Навального" "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".
Разом з тим, наполягають в прокуратурі, "фактичними цілями їхньої діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, в тому числі з використанням сценарію "кольорової революції".
Там вважають, що підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, які проводять деструктивні дії щодо Росії.
Нагадаємо, влітку 2020 року Навальний, який знаходиться зараз в ув'язненні, оголосив про ліквідацію фонду як юридичної особи та перенесення його на інше юридичне найменування. Нове формальне найменування - некомерційна організація Фонд захисту прав громадян - ФЗПг. Штаби Навального існували в більшості регіонів РФ. 29 квітня керівник "штабів Навального" Леонід Волков заявив про їхній розпуск.
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