Росія визнала, що в Україні воюють призовники. Лише чотири дні тому Путін це заперечував

18:11 09 березень Київ, Україна

Міноборони РФ визнало участь військовослужбовців термінової служби у так званій "спецоперації" в Україні.

"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців термінової служби в частинах російських Збройних Сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції на території України", - заявили в Міноборони.

У відомстві стверджують, що «практично всіх таких військовослужбовців уже виведено на територію Росії», проте дещо були захоплені в полон.



Про участь терміновиків у війні в Україні стало відомо з самого її початку, проте влада РФ це заперечувала. Президент Володимир Путін стверджував, зокрема, що «в цій операції беруть участь лише професійні військові – офіцери та контрактники», а «призовників немає жодного».