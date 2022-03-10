Росія визнала, що в Україні воюють призовники. Лише чотири дні тому Путін це заперечував

Міноборони РФ визнало участь військовослужбовців термінової служби у так званій "спецоперації" в Україні.
У відомстві стверджують, що «практично всіх таких військовослужбовців уже виведено на територію Росії», проте дещо були захоплені в полон.
Про участь терміновиків у війні в Україні стало відомо з самого її початку, проте влада РФ це заперечувала. Президент Володимир Путін стверджував, зокрема, що «в цій операції беруть участь лише професійні військові – офіцери та контрактники», а «призовників немає жодного».
Про участь терміновиків у війні в Україні стало відомо з самого її початку, проте влада РФ це заперечувала. Президент Володимир Путін стверджував, зокрема, що «в цій операції беруть участь лише професійні військові – офіцери та контрактники», а «призовників немає жодного».
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