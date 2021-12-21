Росія призупиняє авіасполучення з Туреччиною і Танзанією до літа

10:13 13 квітень Київ, Україна

Через несприятливу епідемічну ситуацію в Туреччині і Танзанії, уряд Росії прийняв рішення призупинити авіасполучення з цими країнами.

Чартерне і регулярне авіасполучення буде призупинено з 15 квітня по 1 червня.



Про це повідомляють росЗМІ.

«Ми прийняли рішення обмежити регулярне і чартерне авіасполучення, здійснюване з російських міжнародних аеропортів в аеропорти Турецької Республіки і в зворотному напрямку, з 15 квітня по 1 червня», - сказала віцепрем'єр Росії Тетяна Голікова.

Вона зазначила, що з цього правила буде два винятки: рейси, які будуть забирати російських туристів додому, і пов'язані з будівництвом АЕС «Аккую».



Також під заборону потрапили і рейси в Танзанію, де розташований популярний туристичний напрям - острів Занзібар. Таке рішення прийняли через несприятливу епідемічну ситуацію в цих країнах.



У Туреччині останнім часом активно зростає кількість нових заражених коронавірусом. З початку квітня вона перевищує 40 тисяч нових хворих на добу, а іноді і 50 тисяч. Всього в країні за весь час пандемії виявили понад 3,8 мільйона випадків зараження. Майже 40 тисяч людей померли від хвороби.