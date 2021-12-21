Росія призупиняє авіасполучення з Туреччиною і Танзанією до літа

Через несприятливу епідемічну ситуацію в Туреччині і Танзанії, уряд Росії прийняв рішення призупинити авіасполучення з цими країнами.
Чартерне і регулярне авіасполучення буде призупинено з 15 квітня по 1 червня.
Про це повідомляють росЗМІ.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вона зазначила, що з цього правила буде два винятки: рейси, які будуть забирати російських туристів додому, і пов'язані з будівництвом АЕС «Аккую».
Також під заборону потрапили і рейси в Танзанію, де розташований популярний туристичний напрям - острів Занзібар. Таке рішення прийняли через несприятливу епідемічну ситуацію в цих країнах.
У Туреччині останнім часом активно зростає кількість нових заражених коронавірусом. З початку квітня вона перевищує 40 тисяч нових хворих на добу, а іноді і 50 тисяч. Всього в країні за весь час пандемії виявили понад 3,8 мільйона випадків зараження. Майже 40 тисяч людей померли від хвороби.
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