Росія: при відмові від проходження вакцинації, роботодавець повинен відсторонити працівника без збереження зарплати

12:41 24 липня Київ, Україна

Щоденний приріст інфікованих коронавірусом в Росії і смертності від ускладнень, викликаних вірусом, змусили російських роботодавців піти на крайні заходи.



Роботодавець повинен буде відсторонити від роботи співробітників без збереження зарплати, якщо ті не нададуть документ про вакцинацію до зазначеного терміну або не матимуть поважних причин не вакцинуватися. Також рекомендується перевести працівника на дистанційку, якщо є така можливість.



Про це йдеться в документі, підготовленому Мінпраці та Росспоживнаглядом.



При цьому роботодавці зможуть дати співробітникам, які вакцинуються від ковіду, додаткові оплачувані дні відпочинку, йдеться в заяві.



Роботодавцям слід проводити роз'яснення про вакцинацію проти COVID-19 з робітниками. Кількість перехворілих і вакцинованих в колективі повинна бути не менше 80% для стабілізації ситуації з ковідом, вважають в Мінпраці.