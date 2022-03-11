Росія припинила дію Меморандуму щодо "відкритої суші" з США

15:04 11 червень Київ, Україна





Глава уряду Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про припинення дії Меморандуму про «відкриту сушу» з США, який передбачав вільне пересування дипломатів РФ і США по території двох держав.

Відповідне розпорядження уряду РФ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.



Це рішення очікувалося з квітня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров згадував цей крок як частину відповіді Москви після того, як Сполучені Штати вислали 10 російських дипломатів через ймовірне втручання у вибори і інші зловмисні дії.



Меморандум "Про розуміння по відкритій суші" 1992 був підписаний після розпаду Радянського Союзу, він передбачав скасування закритих територій на території двох країн і дозволяв дипломатам подорожувати без отримання спеціального дозволу.